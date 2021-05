Neues Leben für Linie 6: Endstation der Igler soll Ausflugsziel werden

Igls – Seit rund 120 Jahren verbindet die „Igler“ als Mittelgebirgsbahn Innsbruck mit den Orten Aldrans, Sistrans, Lans und dem Innsbrucker Stadtteil Igls. Der Linie 6 soll nun neues Leben eingehaucht werden. Nicht nur durch eine bessere Vermarktung, sondern auch durch bauliche Adaptierungen. Bürgermeister Georg Willis erklärtes Ziel ist es, die „Linie 6 so zu attraktivieren, dass das Potenzial, das in ihr schlummert, bestmöglich genutzt werden kann“. Unter anderem wird die Ausrüstung der Linie 6 mit einem Radanhänger geprüft, kündigt Willi an.