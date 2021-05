TT-Leitartikel: Tiroler Wohn-Politik fehlt die Mut-Spritze

Was wäre, wenn Tirol die Spielregeln in der Wohn(raum)politik auf den Kopf stellen würde? Ja, was wäre dann? Würde am Ende gar der seit Jahren gesuchte Weg hin zu mehr leistbarem Wohnraum gefunden? Endlich freigeräumt von all den bekannten Hindernissen aus Klientelschutz und parteitaktischen Kompromissen? Um diese Fragen beantworten zu können, darf sich die schwarz-grüne Landesregierung diesen nicht länger nur halbherzig stellen, sondern muss diese offen, ehrlich und ohne Tabus beantworten. Auch wenn das schmerzlich sein wird.