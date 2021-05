„Daheim“ von Judith Hermann: Die Sehnsucht als Ausweg

In ihrem neuen Roman „Daheim“ erzählt Judith Hermann von einer Frau in der Mitte ihres Lebens. Von verpassten Chancen und neuen Möglichkeiten, die sich auftun, wenn man plötzlich auf sich allein gestellt ist. In „Daheim“ geht es um Enge, die Halt geben kann – und Freiheit, die Angst macht. Hermanns namenlose Protagonistin zieht aus der Stadt ins Niemandsland am Meer, arbeitet in der Kneipe ihres Bruders. Sie fängt neu an, getrieben von „der Sehnsucht nach allem, was ich einmal hatte“ – und macht sich doch keine Illusionen. Sie freundet sich mit Nachbarn an. Nichts, wovor man sich fürchten muss. Ganz geheuer ist ihr das neue Daheim nicht. Heimisch wird sie trotzdem. Heimisch werden heißt auch, das Unheimliche und Entsetzliche zur Kenntnis zu nehmen: Der Bauer hat seine Schweinezucht zur grausamen Industrie hochgerüstet, der Bruder lässt sich mit einer jungen Frau ein, die dort, wo sie daheim ist, missbraucht wurde. „Daheim“ ist beklemmend, fesselnd. Judith Hermann, die Ende der 1990er-Jahre mit der Erzählsammlung „Sommerhaus, später“ beinahe über Nacht berühmt und von den Patriarchen der Buchbranche mit dem dummdreisten Etikett „Fräuleinwunder“ versehen wurde, erzählt in lakonischen Hauptsatzfolgen, direkt und schnörkellos. „Daheim“ ist ein kompromissloses Buch über Kompromisse, die das Leben abverlangt – und über die zauberhaften Auswege, die sich eröffnen, wenn man mit allem anderen rechnet.