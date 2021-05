Ausreisetestpflicht für Tirol könnte fallen, Pfunds wird zum Gurgeltest gebeten

Am Montag wurde die Bevölkerung der Gemeinde Pfunds dazu aufgerufen, sich flächendeckend testen zu lassen. Deshalb werden von Dienstag bis inklusive Sonntag im Turnsaal der Volksschule kostenlose PCR-Gurgeltests angeboten. "In Pfunds verzeichnen wir derzeit ein erhöhtes Fallgeschehen", erklärte Rizzoli. Mit Stand Montagvormittag galten in der Gemeinde 29 Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 889.

In Wien tagt heute der Nationalrat in einer Sondersitzung zum Grünen Pass. Getestete und Geimpfte sollen gleichgestellt werden. Die Testpflicht soll entfallen, wenn die erste Teilimpfung mindestens drei Wochen her ist. Mückstein sieht dies als „vertretbar“ an. Unterdessen gehen Experten davon aus, dass für eine volle Grundimmunisierung auch eine dritte Impfung notwendig sein könnte.