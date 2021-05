Neo-Mutante keine Gefahr für Öffnung, Ausreisetestpflicht für Tirol könnte fallen

In Wien tagt heute der Nationalrat in einer Sondersitzung zum Grünen Pass. Getestete und Geimpfte sollen gleichgestellt werden. Die Testpflicht soll entfallen, wenn die erste Teilimpfung mindestens drei Wochen her ist. Mückstein sieht dies als „vertretbar“ an. Unterdessen gehen Experten davon aus, dass für eine volle Grundimmunisierung auch eine dritte Impfung notwendig sein könnte.