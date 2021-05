Medien-Historiker zur Pressefreiheit: „Qualität ist kein Eingriff in den Inhalt“

Seit Mitte der 1990er-Jahre wird der 3. Mai als „Tag der Pressefreiheit“ begangen. Der Grund hierfür ist klar: Das Augenmerk soll auf die Bedeutung von freier Berichterstattung zur Sicherung und Absicherung der Demokratie gelenkt werden. Heute erkennen wir in Teilen der EU, vor allem mit Blick auf die östlichen Nachbarländer, eine Einschränkung der Pressefreiheit. Aber auch in den so genannten alten EU-Ländern erschüttern uns Berichte über Journalisten-Morde. Erleben wir gerade mit Blick auf die Pressefreiheit den Wandel hin zu einer autoritären Gesellschaftsordnung?