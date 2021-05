Die Swarco Raiders gehen nach dem Sieg über Prag am Stock

Innsbruck – „Wir haben Tiefe im Kader“, holte ein sichtlich gezeichneter Raiders-Headcoach Kevin Herron nach dem 22:14-(3:0, 0:7, 6:7, 13:0)-Arbeitssieg gegen die Prag Panthers beim AFL-Heimauftakt am Tivoli am Wochenende aus. „Aber auch nicht unendlich viel. Langsam wird es eng.“ Sein Team hatte zwar einen 3:14-Rückstand gedreht, das Lazarett wuchs jedoch erneut an.