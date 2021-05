Großangelegte Suchaktion im Zillertal nach 58-Jährigem vorerst erfolglos

Hart im Zillertal – Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat den ganzen Montag über im Gemeindegebiet von Hart im Zillertal nach einem abgängigen Mann gesucht. Angehörige hatten am Sonntag den 58-Jährigen als vermisst gemeldet, ein Unfall wird befürchtet. Noch am Sonntagabend wurde daher eine Suchaktion gestartet, die schließlich zunächst erfolglos abgebrochen werden musste. Am Montagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Suche dann fortgesetzt – mit dem selben Ergebnis. Nun soll am Dienstag weitergesucht werden.

An der Suchaktion beteiligt waren am Montag laut dem Einsatzleiter der Polizei Thomas Lechner rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung und Polizei. Die Suche nach dem Abgängigen gestaltete sich vor allem deshalb besonders schwierig, weil es keine Anhaltspunkte über den möglichen Aufenthaltsort des Mannes oder seinen Verbleib gibt. Beim Bereich, in dem der Vermisste vermutet wird, handelt es sich um schwer zugängliches und unwegsames Gelände. Die Suche dort an den bewaldeten Hängen, in den Gräben und im Bachbett verlangt den Einsatzkräften einiges ab.