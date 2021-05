Nach illegalem Autorennen: Fahrer soll Polizei Geld angeboten haben

Berlin – Nach einem illegalen Autorennen in Berlin soll ein 21-Jähriger der Polizei Geld angeboten haben, um eine Anzeige zu verhindern. Es werde jetzt nicht nur wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sondern auch wegen versuchter Bestechung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Auto und Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtete am Sonntag.