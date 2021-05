Tschertschessow reist mit Russland an: „Endlich wieder einmal in Tirol“

Innsbruck – Über ein Jahr steht die Wohnung in Rinn schon leer, also wird es langsam höchste Zeit, dass der „Hausherr“ nach dem Rechten sieht. Doch viel Zeit wird Stanislaw Tschertschessow nicht haben, um im heimischen Mittelgebirge zuzukehren. Denn Russlands Teamchef gastiert mit seiner „Sbornaja“ ab 22. Mai im Stubaital. Zehn Tage bereitet sich Russlands Fußball-Nationalteam streng abgeschottet im Jagdhof in Neustift auf die EM-Endrunde vor. „Wird Zeit, dass ich Tirol wiedersehe“, meldete sich der ehemalige Wacker-Coach aus Moskau. „So weit alles in Ordnung. Die Familie ist gesund und ich stecke mitten in den Vorbereitungen.“