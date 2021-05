Goalie McCollum hält weiter den Kasten beim HC Innsbruck sauber

"Tom hat vor allem gegen Ende der Saison seine Klasse gezeigt. Wir freuen uns, dass er in Innsbruck bleibt", wurde HCI-Obmann Günther Hanschitz in einer Vereins-Aussendung zitiert. "Er kennt jetzt die Liga und ist bereit, das Team nächstes Jahr mit zu führen. Er ist ein großartiger Charakter am Eis und in der Kabine", fügte Headcoach Mitch O'Keefe hinzu.