Der Schutzbrief des ÖAMTC

In Zeiten wie diesen boomt der Urlaub mit dem eigenen Auto oder mit einem Wohnmobil. Der ÖAMTC-Schutzbrief ist dabei für Clubmitglieder ein unverzichtbarer Begleiter, denn er schützt nicht nur das Mitglied selbst, sondern auch dessen Partner im gemeinsamen Haushalt und die gemeinsamen Kinder (bis Ende jenes Kalenderjahres, in dem sie 19 Jahre alt werden).

Der ÖAMTC-Schutzbrief ist gültig in Österreich, in der Russischen Föderation, in allen Ländern Europas, in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainer-Staaten, auf allen Mittelmeer-Inseln, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira, sofern im jeweiligen Land Tourismus möglich ist und keine offizielle Reisewarnung besteht.