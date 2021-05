Uno wird 50: Regeln? Weg mit den offiziellen – her mit den eigenen!

Ja, natürlich! Bei kaum einem anderen Spiel existieren so viele Sonderregeln - jeweils abhängig von der Runde, die die Karten in der Hand hält. Zieh-Karten verlängern - also quasi die eigene Strafkarte verdoppeln und an den nächsten Spieler weiterreichen - ist nur ein Stichwort. Zwischenschmeißen ein anderes. Gerade Erwachsenen-Runden pimpen gerne die Regeln, was daran liegt, dass Uno in seiner Grundversion nicht allzu aufregend ist. Bei dem internationalen Klassiker aus den USA, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, handelt es sich schließlich um eine Variante von Mau-Mau, die man mit farbigen Nummern und einigen Sonderkarten wie eben den Zieh-Karten spielt.