Novartis öffnet Life-Science-Park und holt „Player" BASF an Standort Kundl

Gestern ließ Novartis das nächste Mal aufhorchen: An weltweit acht Kern-Standorten öffnet sich der Schweizer Pharma-Riese auch für externe Unternehmen und Forschungseinrichtungen, darunter auch in Kundl und Schaftenau. Laut dem Geschäftsführer der Tiroler Standorte, Mario Riesner, plant man einen Technologie-Campus durch die Ansiedelung von Firmen aus dem Bereich Life Sciences.

Die interessierten Firmen und Forschungseinrichtungen könnten von der Infrastruktur und den Vorteilen des Standorts partizipieren. Teilweise gebe es Gebäude, Hallen, Anlagen und auch Grünflächen für Projekte, so Riesner. Angesprochen seien Firmen, Uni-Spin-offs oder Start-ups, so könne ein noch attraktiverer Forschungs- und Produktionsstandort entstehen, ist Riesner überzeugt.

"Mit der Öffnung des Areals ermöglicht Novartis die Ansiedlung von Unternehmen, die voneinander profitieren können und die noch mehr Wertschöpfung nach Tirol bringen." In Kundl und Schaftenau hat Novartis über 4500 Beschäftigte, in den kommenden fünf Jahren sollen zwischen einer halben und einer Milliarde investiert werden. "Tirol ist für unser Produktionsnetzwerk einer der wichtigsten Standorte weltweit. Mit der Weiterentwicklung zum Life-Science-Park setzen wir ein weiteres positives Signal für den Wirtschaftsstandort", sagt Steffen Lang, Leiter von Novartis Technical Operations und Mitglied der Novartis-Konzernleitung.

Als erstes externes Unternehmen wird sich der BASF-Konzern (er hat weltweit über 100.000 Mitarbeiter) im Rahmen des Life-Science-Parks in Kundl ansiedeln. BASF wird in eine Anlage zur Produktion von bakteriellen Enzymen investieren und damit die Herstellung von Enzymen und Biotech-Produkten am Standort weiter ausbauen. BASF wird sich laut Riesner in vier bis fünf Gebäuden auf einige Jahrzehnte einmieten.