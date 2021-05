Lockdown soll Reisesommer in der Türkei retten

Reisebüros, Tourismusverbände und Hotels fürchten, dass das Sommergeschäft weitgehend ins Wasser fällt. "Die Lockdown-Entscheidung wird die Saison womöglich nicht retten", sagte Cem Polatoglu, Manager von Andiamo Tour in Istanbul. Dafür sei sie zu spät gekommen. Selbst wenn die Schwelle von 5.000 Erkrankungen im Mai unterschritten werde, könne es dauern, bis Regierungen in den Herkunftsländern die Reisewarnungen lockerten. Der Branchenexperte rechnet allenfalls mit sechs Millionen Touristen in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren die Umsätze der Branche um zwei Drittel eingebrochen.

Die Corona-Neuinfektionen hatten in der Türkei Mitte April ein Rekordhoch von mehr als 63.000 am Tag erreicht. Seit dem 21. April sind sie im Abwärtstrend und sanken bis zum Wochenende auf knapp unter 26.000. Die Inzidenz lag am 30. April bei 340 Infizierten je 100.000 Einwohnern, also weit über der Schwelle von 200, ab der etwa die deutsche Bundesregierung Länder als Hochinzidenzgebiet einstuft.

Russen sind vor Deutschen und Briten die stärkste Gruppe an Urlaubsgästen am Bosporus oder der türkischen Riviera. Russland hat allerdings fast alle Flüge in die Türkei bis 1. Juni eingestellt. Die Regierung in Moskau warnte die Veranstalter, keine Reisen zu verkaufen, die nach Anfang Juni starten. Das Flugverbot könnte also verlängert werden. Reisebüros in Moskau befürchten, dass vor August nicht viele Russen in die Türkei fliegen, auch wenn der Wunsch nach Urlaub groß ist. Der türkische Außenminister und der Gesundheitsminister haben sich für den 12. Mai zum Besuch bei der Regierung in Moskau angemeldet, um über das Thema Reisen zu sprechen. "Wenn die russischen Touristen nicht kommen, wird es viele Pleiten und Entlassungen geben", sagte Bora Kok, Vertriebschef des Boutique-Hotels Bora Bora in Antalya. (APA/Reuters)