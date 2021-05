Wolfsnachweis aus Losung in Ehrwald, weitere Untersuchungen folgen

Ehrwald – In Ehrwald wurde mittels Losung ein Wolf aus der italienischen Population genetisch nachgewiesen, berichtet das Land Tirol am Montag in einer Aussendung. Beim einem in örtlicher und zeitlicher Nähe tot aufgefundenen Reh gäbe es allerdings keine Hinweise auf die Beteiligung eines Wolfs. Die entsprechenden Proben wurden am 19. April genommen.