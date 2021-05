Alkoholisierter ohne Führerschein prallte gegen Zaun der Polizei Erpfendorf

Erpfendorf – Von einem außergewöhnlichen Vorfall berichtet aktuell die Polizei Erpfendorf. Wie die Beamten berichten, fuhr eine 62-Jährige am Montag gegen Mittag zu einem Diskonter in St. Johann. Im Auto befand sich außerdem ihr Mitbewohner – ein 51-jähriger Mann. Während die Frau ihren Einkauf erledigte, nahm dieser den Wagen unbefugt in Betrieb und fuhr auf der Loferer Straße in Richtung Waidring.