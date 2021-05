Kirchberg bekommt eine weitere Ausfahrt

Kitzbühel – Die Wunschliste an das Baubezirksamt ist jedes Jahr eine lange. Auch wenn alljährlich ein großer Teil der Liste abgearbeitet wird, einige Wünsche stehen schon länger drauf und bleiben dort wohl auch länger. So findet sich im Straßenbauprogramm 2021 des Landes Tirol weder eine Umfahrung Kitzbühel noch der zweite Teil der Umfahrung Hopfgarten. Nichtsdestotrotz gibt es einiges zu tun. Insgesamt werden alleine heuer gut 2,5 Millionen Euro in die Straßen im Bezirk investiert.