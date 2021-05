Aufforstungsprojekt: Kinder pflegten ihre Bäume im Winter zu Hause

An bayerischen Schulen würden diese Ansätze im Rahmen der Waldpädagogik verfolgt, in Österreich nicht. Mit ein Grund, warum die Technische Hochschule Rosenheim und die Bayerischen Staatsforste an der Volksschule Kirchdorf und der Grundschule Reit im Winkl das Interreg-Kleinprojekt „Weihnachtswald“ ins Leben gerufen haben.

Es sei wichtig, Kindern realitätsnah die Funktion und Pflege des Waldes zu vermitteln. In diesem Zusammenhang soll die Arbeitsintensität der Jungwaldpflege, des Verbissschutzes etc. begreifbar gemacht werden. Bambi könne auch Schäden verursachen und ein Baum ploppe nicht aus dem Boden, wie in manchen Comics vermittelt werde, merkt die Hochschule an.