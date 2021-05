Tiroler Sängerin Änn mit Debütalbum: Nicht abstreifbare Unsicherheit

Innsbruck – Auf Bildern sieht diese Kindheit aus wie viele andere in Tirol: ein Mädchen mit Schultüte und zu Weihnachten, ein Mädchen beim Spielen mit Freunden. Ganz offen gab Änn in ihrem Video zu „Mother“ vor rund einem Jahr Einblicke in ihr Aufwachsen in Kitzbühel. Erst im Text, den Änn mit ihrer Stimme über die Bilder legt, kommen die nicht so schönen Momente abseits davon zum Vorschein. „I can see the way you‘re looking at me / saying different is good, is that what they / mean by telling me I’m not one of them“ heißt es gleich zu Beginn. Als Tochter einer Brasilianerin fühlte sich die heute 24-Jährige immer anders, für ihr Aussehen, ihre Haut, die sich nicht abstreifen ließ, wurde sie gehänselt, erzählt die Musikerin in einem Interview in ihrer Wahlheimat Wien.