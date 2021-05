MedUni Wien: Mit Künstlicher Intelligenz gegen Netzhauterkrankungen

"Unser übergeordnetes Ziel ist es, Behandlungsprozesse für Ärzte effizienter zu machen, indem sie im Bereich medizinischer Bildanalyse unterstützt werden", erklärte der Leiter des CD-Labors für "Künstliche Intelligenz in der Netzhaut", der Informatiker Hrvoje Bogunovic von der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie. Die Wissenschafter wollen die Informationen, die insbesondere in Form von Netzhaut-Scans gesammelt werden, optimal für Diagnosestellung und Patientenmanagement nutzen.

Entwickelt werden sollen KI-basierte Unterstützungssysteme für klinische Entscheidungen. Für Bogunovic ist die Augenheilkunde "als bildintensiver Zweig der Medizin mit standardisierten Bildgebungsprotokollen hervorragend positioniert, um als Testfeld für die Einführung solcher KI-basierter Unterstützungssysteme zu dienen". In den vergangenen fünf Jahren sei in der Medizin intensiv daran gearbeitet worden zu verstehen, wozu KI-Systeme in der Lage sind, "in den nächsten fünf Jahren wird es darum gehen, wie KI die Kliniker bei ihrer täglichen Arbeit in der Praxis am besten unterstützen kann".