Yogastudios geht Atem aus: 20-Quadratmeter-Regel nicht wirtschaftlich

Yogastudios klagen über die Sicherheitsbestimmungen nach den Öffnungen am 19. Mai.

Wien – Seit mehr als sechs Monaten haben Yogastudios coronabedingt nun schon durchgängig geschlossen, seit Beginn der Corona-Krise sind es bereits zehn Monate. In einem offenen Brief appelliert die Branche nun an die Regierung, Anpassungen für die ab 19. Mai vorgesehenen Öffnungen vorzunehmen. Die Regelung von 20 Quadratmetern pro Person sei nicht wirtschaftlich, vielfach seien die Räume gar nicht größer als 50 Quadratmeter. Damit sei nur Einzeltraining erlaubt.