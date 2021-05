Junge Einbrecher bauten in Matrei Unfall mit gestohlenem Auto

Matrei i.O. – In der Nacht auf Dienstag, gegen 4 Uhr, brachen in Matrei in Osttirol zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in ein Mehrfamilienhaus ein, entwendeten die Zündschlüssel für ein vor dem Haus geparktes Auto und fuhren damit davon. Der 17-Jährige, der das Fahrzeug lenkte, war nicht im Besitz eines Führerscheins. Im Ortsgebiet von Matrei kam es schließlich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.