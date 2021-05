Eine Landesmillion für das Bundesheer: Ministerin Tanner beim Spatenstich

Innsbruck – Dass das Bundesheer einen enormen Finanzbedarf hat, ist seit Jahren bekannt. Die Baustellen in Tirol sind ebenfalls groß, vor allem was die (Kasernen-)Infrastruktur betrifft. Doch hier soll jetzt Schritt für Schritt investiert werden. 8,7 Millionen Euro werden heuer in die Hand genommen, um die Infrastruktur zu verbessern, 2022 weitere elf Millionen, und in das neue Sanitätszentrum West, für das gestern der Spatenstich erfolgte, wird das Verteidigungsministerium insgesamt 22 Millionen Euro investieren.