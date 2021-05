Tanner kam zum Spatenstich: Neues Militärspital für Innsbruck

Innsbruck – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag die Modernisierung des Sanitätszentrum West in Innsbruck vorgestellt. Bis 2025 sollen ein neues militärisches Krankenanstaltsgebäude und ein Verwaltungsgebäude entstehen, berichtete Tanner nach dem Spatenstich bei einer Pressekonferenz.

Der Baubeginn beim Sanitätszentrum in der Tiroler Landeshauptstadt sei für 2022 avisiert, 22 Millionen Euro würden investiert, sagte Tanner. Das Gebäude solle durch Photovoltaik- und Solartechnologie sowie ein modernes Heizsystem energieautark sein, meinte sie. Die Ministerin eröffnete außerdem das neu sanierte Stellungsgebäude in Innsbruck, das 6,6 Millionen Euro kostete. „Gerade in der Coronakrise sind unsere Stellungshäuser sehr gefordert. Daher wollen wir österreichweit in die Modernisierung der Stellungsstraßen investieren“, meinte die Verteidigungsministerin.