Kanzler Kurz mit Hitler verglichen: Bußgeld für 40-Jährigen in Linz

Linz – Mit einem Bußgeld von 500 Euro ist ein 40-Jähriger, der wegen übler Nachrede angeklagt war, am Dienstag in Linz vor Gericht davongekommen. Nachdem er den Betrag noch während der Verhandlung einzahlte, stellte der Richter das Verfahren ein. Der Mann hatte am 7. Dezember des Vorjahres auf Facebook Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Reichskanzler Adolf Hitler verglichen.