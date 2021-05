Netanyahus Frist für die Regierungsbildung in Israel läuft ab

Jerusalem (APA/AFP/Reuters) - Kurz vor Ablauf der Frist für eine Regierungsbildung in Israel richten sich am Dienstag alle Blicke auf den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der Regierungschef hat bis Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) Zeit, um eine Lösung zu präsentieren. "Es ist Zeit für eine neue Regierung", so Oppositionsführer Yair Lapid, der zum Zuge kommen könnte, falls Netanyahu mit der Regierungsbildung scheitert. Lapid sprach sich für eine "stabile" Einheitsregierung aus.