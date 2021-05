Auslieferung nach Deutschland könnte dauern: Paraguay klagt „Boystown"-Verdächtigen an

Einer der vier mutmaßlichen Verantwortlichen hinter der Kinderpornografie-Plattform „Boystown" ist ein Deutscher, der von Paraguay aus agierte. © dpa

Frankfurt/Main – Nach der Zerschlagung der Kinderpornografie-Plattform „Boystown" hat die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft die Auslieferung des in Paraguay lebenden Tatverdächtigen beantragt. „Wir haben keine Erfahrungswerte, wie lange so etwas dauert", sagte eine Sprecherin. Nach Auskunft der paraguayischen Staatsanwaltschaft will sie den Mann wegen Kinderpornografie anklagen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat hiervon bislang keine Kenntnis.

Für den Verdächtigen liegt ein internationaler Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main vor, auf dessen Grundlage die Auslieferung des Deutschen in die Mainmetropole erfolgen soll. Er war auf Ersuchen der deutschen Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden.

Illegal in Paraguay

Der 58 Jahre alte Verdächtige werde nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Großbritannien und Australien gesucht. Er sei 2010 nach Paraguay eingereist, verfüge über keine paraguayischen Papiere und halte sich seit seiner Einreise illegal im Land auf. „Wir haben es mit einer sehr gefährlichen Person zu tun", berichtete Llano. Er habe in Deutschland „eine Vorgeschichte in Bezug auf Kindesmissbrauch und Kinderpornografie". Laut Auskunft der Frankfurter Behörde ist der gebürtig aus Norddeutschland stammende Mann nicht vorbestraft.

