Landesregierung über Nacht umgebildet: Leja und Mattle neue Landesräte

Innsbruck – Eine Überraschung folgte am Dienstag in der Tiroler Volkspartei auf die andere. Alles wirkte wie ein Befreiungsschlag, nachdem die Affäre um das Testlabor „Lab Truck“ ÖVP-Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter massiv unter Druck gebracht hatte. Dass es just in dieser Woche zum zugegebenermaßen seit Monaten erwarteten Wechsel im ÖVP-Regierungsteam kommt, war so nicht abzusehen.

Am späten Nachmittag verkündete schließlich Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ihren Rückzug. Zuletzt hatte der VP-Wirtschaftsbund auf Änderungen gedrängt. Danach teilte auch Gesundheits- und Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg seinen Rücktritt mit. Nicht einmal seine engsten Mitarbeiter soll er eingeweiht haben. Beide gehörten bereits seit 2008 den bisher drei Regierungen von Platter an.

Der wiederum ist bekannt dafür, dass er kein politisches Vakuum entstehen lässt. Am späten Abend präsentierte er die neuen Gesichter in seinem Team, die am Mittwoch im ÖVP-Parteivorstand offiziell designiert werden. Doch nicht der favorisierte Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser wird Zoller-Frischauf nachfolgen, sondern eher unvermutet Landtagsvizepräsident Toni Mattle (58).

Für Tilg kommt eine ausgewiesene Gesundheitsexpertin zum Zug, nämlich die Geschäftsführerin des Sanatoriums Kettenbrücke, Annette Leja (51). „Ich bedanke mich für ihre Bereitschaft, sich in dieser herausfordernden Zeit in den Dienst des Landes Tirol zu stellen und Verantwortung zu übernehmen“, begründet Landeshauptmann Günther Platter seine Entscheidung. Zugleich dankte er den beiden scheidenden Regierungsmitgliedern. Der Wirtschaftsbund soll dem Personalpaket übrigens zugestimmt haben.

Das wird noch viel Gesprächsbedarf in den nächsten Tagen geben, doch in der ÖVP wurden noch am Dienstagabend die Weichen für eine Regierungsumbildung gestellt. Bereits vor einer Woche hatte der Wirtschaftsbund erstmals angeklopft, damals aber für seinen Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser. Er ist nämlich auch Bürgermeister in Thaur. Der Wirtschaftsbund hat sich einstimmig für ihn als möglichen Nachfolger von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ausgesprochen. Damit er in Thaur nicht unter Zugzwang gerät, sollte ein Zeitplan für den Wechsel im ÖVP-Regierungsteam erstellt werden. Doch Dienstag kam alles anders.

Am Nachmittag informierte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) seine Kollegen über seinen Rücktritt. Er sei seit 2008 „mit Leib und Seele Mitglied der Tiroler Landesregierung“ und vieles sei ihm gelungen. Nach dreizehn Jahren in der Spitzenpolitik will Tilg wieder als Professor für Medizintechnik und Medizin­informatik an die Privatuniversität Umit zurückkehren. Dort war er bis 2008 Rektor.

Öffentlich machte aber schon zuvor Wirtschafts­landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ihren Rücktritt bekannt. Sie habe bereits nach der Landtagswahl 2018 persönlich beschlossen, „zur Halbzeit der Legislaturperiode in den Landtag zu wechseln“. Dies habe sie so mit LH Günther Platter abgesprochen. Der Zeitpunkt sei bereits im Sommer des Vorjahres erreicht gewesen, „aufgrund der Corona-Pandemie war es jedoch enorm wichtig, entsprechende Stabilität und Kontinuität in der Landesregierung sicherzustellen“, schrieb Zoller-Frischauf in einer persönlichen Erklärung.

Besonders in den letzten Monaten sei es ihr ein Anliegen gewesen, „die langfristige strategische Ausrichtung unseres Wirtschaftsstandortes zu initiieren“.

Platter dürfte vom Rückzug zwar zeitlich überrascht gewesen, aber nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Innerhalb weniger Stunden präsentierte er die Nachfolger. Walser fand sich nicht darunter. Und das nährt bereits Spekulationen. Möglicherweise wechselt er erst nach der Landtagswahl 2023 in die Regierung, vielleicht war das Drängen des Wirtschaftsbundes auch zu offensiv.

Der VP-Chef wird dem Parteivorstand am Mittwoch als Nachfolger für Zoller-Frischauf den Landtagsvizepräsidenten und Bürgermeister von Galtür, Anton Mattle, vorschlagen: „Mattle hat als Bürgermeister, langjähriger Abgeordneter und als Vizepräsident bewiesen, dass er rund um die Uhr für Land und Leute da ist“, begründete Platter seine Entscheidung. Mit einer hohen Kompetenz, Erfahrung, seiner verbindenden Art und seiner Handschlagqualität sei er der Richtige, um Tirol aus dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation herauszuführen.

Auf Tilg folgt die Geschäftsführerin des Sanatoriums Kettenbrücke, Annette Leja. Platter: „Mit ihr gewinnen wir eine angesehene Expertin und Managerin aus dem Gesundheitssektor für die Gesundheits- und Pflegeagenden. Mit ihrer Nominierung befindet sich das Gesundheitsressort in besten Händen.“

In einer Landtags-Sondersitzung am Dienstag werden Leja und Mattle gewählt. Zoller-Frischauf könnte dabei volley in die Funktion der Landtagsvizepräsidentin wechseln. (TT, pn)