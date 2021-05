Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf tritt nach 13 Jahren zurück, Nachfolge unklar

Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP). © Thomas Böhm

Innsbruck – Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) hat Dienstagabend überraschend ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie habe nach der Landtagswahl 2018 für sich beschlossen, dass sie „zur Halbzeit der Legislaturperiode in den Landtag wechseln" werde. Dies sei bereits mit Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) – dessen Regierungsmannschaft sie seit Beginn 2008 angehörte – seit Beginn der Periode so besprochen gewesen. Die Corona-Krise habe dies allerdings ein wenig verzögert. Sie habe weiterhin Stabilität und Kontinuität sicherstellen wollen, hieß es in einer persönlichen Stellungnahme, die auch auf Facebook veröffentlicht wurde.

„Nun da die Impfungen in der breiten Bevölkerung ankommen und die Öffnung aller Teile der Wirtschaft bevorsteht, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt das Zepter als Wirtschaftslandesrätin zu übergeben", teilte die 62-jährige Obfrau des Tiroler Seniorenbundes mit. Sie habe Platter am Dienstag über ihren Rücktritt informiert. Wer ihr nachfolgen soll, war vorerst offen. Ihren nunmehrigen Rückzug kommunizierte Zoller-Frischauf über eine private E-Mail-Adresse. Im Landhaus sowie in ÖVP-Kreisen war man ersten Informationen zufolge offensichtlich überrascht über diesen Schritt. Ob Platter nun allein Zoller-Frischauf nachbesetzt oder zu einer größeren Rochade ansetzt, war noch unklar.

Wechsel in den Tiroler Landtag

In den vergangenen Monaten habe Zoller-Frischauf eine „langfristige, strategische Ausrichtung für unseren Wirtschaftsstandort" initiiert, hieß es in der Stellungnahme weiter. Zentral sei „die digitale Transformation unserer Wirtschaft, die Stärkung der regionalen Lieferketten sowie der Kampf um die besten Köpfe, um dem Fachkräftemangel in unserem Land zu begegnen". Ihrem Nachfolger bzw. ihrer Nachfolgerin wolle sie die Möglichkeit geben, „diesen Prozess abzuschließen und auch seine eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen", so Zoller-Frischauf in ihrem Schreiben, in dem sie unter anderem auch ihren RegierungskollegInnen dankte.

Zur Person Patrizia Zoller-Frischauf wurde am 21. März 1959 geboren. Von Jänner 1991 an war sie geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Frischauf-Bild. Bevor sie am 1. Juli 2008 Mitglied der Tiroler Landesregierung wurde, bekleidete die gelernte Fotografin drei Jahre lang das Amt der Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Seit 2000 ist sie Innungsmeisterin, von 1997 bis 1999 war sie Vizepräsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Seit Ende April 2019 fungiert Zoller-Frischauf als Landesobfrau des Seniorenbunds Tirol.

Dank von Felipe und Fischer

Sie wechsle nun mit „großer Vorfreude" in den Tiroler Landtag. Insbesondere als Landesobfrau des Tiroler Seniorenbundes werde die Politik weiterhin eine zentrale Rolle in ihrem Leben einnehmen. Zoller-Frischauf: „Aber es ist für mich ein gänzlich neues Kapitel und ich freue mich auf diese neue Herausforderung."

Zoller-Frischaufs grüne Regierungskolleginnen LHStv. Ingrid Felipe und Soziallandesrätin Gabriele Fischer bedankten sich in einer Stellungnahme. Zwar sei man nicht immer einer Meinung gewesen, „aber die Wertschätzung und das konstruktive Ringen um gute Lösungen ist immer im Mittelpunkt gestanden", sagten die beiden Politikerinnen. Felipe betonte die Zusammenarbeit bei der Nachhaltigkeitsstrategie, Fischer dagegen jene im Bereich Gleichstellung: „So unterschiedlich die Standpunkte manchmal auch waren, wenn es um Gewaltschutz oder Schritte zu mehr Gleichstellung ging, waren wir uns sehr oft einig".

Enge Vertraute Platters

Seit dem vergangenen Jahr hatte es immer wieder Gerüchte um eine Regierungsumbildung in Tirol gegeben – vor allem in Zusammenhang mit der Kritik am Corona-Krisenmanagement der Landesregierung. Genannt wurden dabei Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP), der schwer unter Beschuss geraten war. Zoller-Frischauf war hingegen aufgrund ihres Zuständigkeitsbereiches nicht ins Fadenkreuz geraten, galt jedoch trotzdem seit längerem als mögliche Ablösekandidatin.