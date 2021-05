Kern im Ibiza-U-Ausschuss: „Wahrlich andere Sorgen als Chats“

Alles korrekt: Staatsholding-Aufsichtsrat Helmut Kern verteidigt die Bestellung von und das vorläufige Festhalten an Thomas Schmid.

Wien – „Schmid AG fertig“, schrieb der nunmehrige Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Dezember 2018 an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Drei Monate später war Schmid Alleinvorstand der neuen Staatsholding ÖBAG. Gestern war Schmids Bestellung wieder Thema im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auskunftsperson war Helmut Kern, Aufsichtsratschef der ÖBAG. Er kam erst im Februar 2019 ins Spiel. Von Chats und Absprachen rund um die ÖBAG-Spitze habe er nichts gewusst, beteuert er. Und bei den Bestellungen – seiner eigenen sowie der Schmids – sei alles korrekt abgelaufen. Über die Chat-Nachrichten, die in der Zwischenzeit öffentlich geworden sind, habe er sich auch nachträglich nicht informiert: „Wir haben sehr viel wichtigere Themen in der ÖBAG. Wir haben wahrlich andere Sorgen, als über Chats zu sprechen.“