Aus Blasmusikfestival wird Woodstock Academy

Kirchberg i. T. – Einen richtig dicken Strich durch die Rechnung hat die Pandemie den Veranstaltern des ersten Winter Woodstock der Blasmusik gemacht. Es hätte bereits im März 2020 über die Bühnen in den Brixentaler Orten Kirchberg, Brixen und Westendorf gehen sollen. Doch sowohl im Vorjahr als auch heuer musste das Festival abgesagt werden. Veranstalter und Tourismusverband geben aber nicht so schnell auf und so hat man sich eine Alternative überlegt.