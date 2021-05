Im Kufsteinerland brodelt’s: „Fordern professionelle Geschäftsführung“

Kufstein – Die Situation ist für Hotelier Thomas Sappl im Kufsteinerland fatal. Es fehlen nicht nur Gäste durch die Pandemie in der Festungsstadt, sondern auch eine funktionierende Führungsspitze im Kufsteinerland. So habe man einen Interims-Obmann und eine interimistisch eingesetzte Geschäftsführerin. In einem Brief, welcher der TT vorliegt, wendet er sich als Sprecher der Kufsteiner Tourismusvereinigung an die Verbandsspitze.