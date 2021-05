TT-Analyse: Jetzt werden Karten in der Landesregierung neu gemischt

Das Karussell in der schwarz-grünen Landesregierung beginnt sich endgültig zu drehen. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) wurde zwar schon seit Monaten als Ablösekandidatin gehandelt, dass sie Dienstag als Erste ihren Rückzug bekannt gab, kam doch überraschend. Oder auch nicht. Denn der ÖVP-Wirtschaftsbund drängte zuletzt vehement auf einen Wechsel in der schwarzen Regierungsmannschaft und brachte immer wieder Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser als Nachfolger in Stellung.