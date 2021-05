Virtuelle Stadtführung: Auf einer Rosenrunde Lienz erkunden

Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd warten zum Auftakt zehn ausgewählte Stationen in der Stadt darauf, besucht zu werden. Eine Erweiterung ist später jederzeit möglich und geplant. Das Handy führt die Besucher mit Hilfe der GPS-Daten punktgenau von Ort zu Ort und nutzt als Wege gezielt die Einkaufsstraßen der Stadt. Die zugehörigen Geschichten und historischen Fakten liefern der Rosenkavalier Leo und eine Stadtführerin in einer Art Hörspiel. An jeder Sehenswürdigkeit erhält man eine virtuelle Rose, wenn man im Anschluss drei Fragen richtig beantworten kann. „Das Angebot richtet sich in erster Linie an Familien“, sagt Barbara Nußbaumer vom TVB Osttirol. Die Ferienhotellerie befinde sich hauptsächlich in den Tälern des Bezirkes. „Wir schaffen mit diesem Angebot einen neuen Anreiz, die Stadt und ihre Bewohner und ihre Geschichte nicht nur auf dem Hauptplatz, sondern auch in den Seitengassen und anhand der lokalen Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen.“