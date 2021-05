Braunbär als ungebetener Gast auf Südtiroler Bauernhof

Der Flatscherhof oberhalb von Marling: Hier wütete der Bär am Sonntagabend. Seither hält sich das Raubtier in der Nähe auf. In der Nacht zum Dienstag wurde der ungebetene Gast erneut gesehen und gefilmt.

Marling – Ein Braunbär, der direkt neben einem Bauernhaus Tiere reißt, sorgt derzeit bei vielen Menschen in Südtirol für ein ungutes Gefühl. Passiert ist der nicht alltägliche Vorfall am Flatscherhof oberhalb von Marling. Ein Braunbär drang in ein Gehege ein, in dem Peter Raich an die 40 Stück Vieh hielt, und richtete ein regelrechtes Blutbad an. Das Raubtier riss sieben Ziegen, ein Schaf und einen Zuchtbock.