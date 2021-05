Gemeinde will Deponie am Astenberg in Wiesing ausbremsen

In Wiesing, oberhalb der Rofansiedlung, wurde eine neue Deponie genehmigt. Die Gemeinde hat aber weiterhin Bedenken.

Wiesing – Eine geplante Deponie am Astenberg in Wiesing beschäftigt die Gemeinde bereits seit Monaten. Trotz ablehnender Stellungnahme seitens des Gemeinderates liegt nun die Bewilligung der knapp 35.000 m² großen Bodenaushubdeponie am Tisch.