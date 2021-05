Schwerverkehr rollt wieder: Corona hat Wirkung als Transitbremse verloren

Der Verkehr in Tirol hat nach einem Einbruch im vergangenen Jahr mittlerweile wieder deutlich Fahrt aufgenommen.

Innsbruck – Nicht nur die verlassenen Gassen der Innsbrucker Altstadt, auch die leeren Straßen und Autobahnen standen vor über einem Jahr sinnbildlich für die Zeit des ersten harten Lockdowns und die Corona-Krise in ihren Anfängen. So waren beispielsweise im Corona-April 2020 rund 760.000 Pkw und 54.000 Transit-Lkw weniger auf der Brennerroute unterwegs als im Vergleichszeitraum des Jahres zuvor. Wurden im April 2019 noch 914.411 Pkw an der Mautstelle Schönberg gezählt, waren es im Corona-Monat April lediglich 155.107. Somit fuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um exakt 759.304 Pkw weniger auf der Brennerroute. Insgesamt ging der Gesamtverkehr auf Tirols Straßen im April des Vorjahres um 70 Prozent zurück.