Kunstprojekt „Gebt mir Bilder!“: Starke Bilder, die Fragen stellen

Innsbruck, Hall – Viele Jahrhunderte lang waren Kirchen – auch – Kunsträume. Offen für die Kunst der jeweiligen Zeit. Dieses längst verloren gegangene Symbiotische neu zu beleben, wird in der Diözese Innsbruck seit vielen Jahren in der Fastenzeit versucht und aktuell durch das groß angelegte Kunstprojekt „Gebt mir Bilder!“. Anlass für das Projekt, angestoßen von Innsbrucks kunstsinnigem Bischof Hermann Glettler, ist der 500. Geburtstag von Petrus Canisius, dem diözesanen Patron. Der sich als Ausstellungsmacher Hubert Salden, den ehemaligen Leiter der Kunsthalle im Haller Salzlager mit ins Boot geholt hat.

Es sind teilweise sehr starke Bilder, mit denen die vielteilige Schau konfrontiert. Bilder, die nachdenklich bzw. betroffen machen angesichts des Zustands unserer Welt und des gesellschaftlichen Umgangs mit dem/den Anderen. Wunderbar metaphorisch verpackt etwa von Berlinde De Bruyckere in ihrer vor einem Beichtstuhl in der Haller Jesuitenkirche positionierten Skulptur „Die Scham“. Ein totes Fohlen liegt hier auf einem Hackstock stellvertretend für die missachtete Kreatur, unmissverständlich die Frage aufwerfend, wer sich wofür zu schämen hat.

Für Bischof Glettler ist dieser profanisierte Kirchenraum, in dem sich u. a. auch zwei starke Fotoarbeiten des albanischen Künstlers Paci oder eine berührende Installation von Zenita Komad finden, das „Hirn“ des klug ausgesteckten Parcours, bei dem man so manchen der KünstlerInnen mehrfach begegnet. Etwa den in kräftiges Magenta getauchten Arbeiten von SUSI POP, die etwa in der Innsbrucker Spitalskirche ihre Version von Géricaults „Floß der Medusa“ von 1816 von der Orgelempore als ins Heute geholtes Schreckensszenario hängen lässt.