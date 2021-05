Tiroler Schwimmschulen in der Krise: Es fehlen Bäder und Personal

Zirl, Axams – „Seit November sind wir im Trockenen. Aber es gibt einen Lichtblick“, sagt Stefan Bernhard. Gemeinsam mit seinem Kollegen Florian Krämling betreibt der 34-Jährige die Schwimmschule Best Coaching in Zirl. Genauso wie die Schwimmbadbetreiber hoffen auch die Schwimmschulen, am 19. Mai endlich wieder durchstarten zu können. „Wir sind jedenfalls schon am Planen und informieren die Leute, dass wir wieder mit ihnen ins Wasser hüpfen werden.