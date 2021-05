Österreichs Beachvolleyballer und der lange Weg nach Tokio

Auf Österreichs Beachvolleyballer wartet ein steiniger Weg in Richtung Olympische Spiele in Tokio. Da sich kein ÖVV-Team über die Weltrangliste qualifizieren kann bzw. könnte, müssen alle (Ermacora/Pristauz, Seidl/Waller, Schützenhöfer/Plesiutschnig, Strauss/Strauss) den Weg über die kontinentalen Bewerbe nehmen.

Der Auftakt der so genannten Phase 2 in Europa findet ab Freitag in Baden (NÖ) und parallel dazu in Izmir sowie Madrid statt. Fünf Damen- und Herren-Teams an allen Orten qualifizieren sich für das Finale in Den Haag (23. bis 26. Juni), das es zu gewinnen gilt. (TT)