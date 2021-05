Fünf Tiroler, aber nur zwei Olympia-Tickets: „Es geht jetzt schon um alles“

Nach den beiden B-Limits im Vorjahr will der Tiroler Max Foidl beim Weltcup in Albstadt seinen Olympia-Startplatz endgültig fixieren.

Albstadt – Beim Mountainbike-Weltcup in Albstadt (GER/ab Freitag) beginnt für fünf Tiroler Top-Fahrer der Kampf um zwei Olympia-Tickets. Es ist vor dem Weltcup in Nove Mesto (CZE/15.–16.5.) die erste von zwei Stationen, die noch zur Qualifikation zählt. Und fünf Tiroler machen sich dabei die beiden Startplätze für die Spiele in Tokio (23.7.–8.8.) aus.