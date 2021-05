Unternehmer rebelliert gegen Mafia: 40 Festnahmen auf Sizilien

Polizisten in Catania (Archivbild).

Catania – Italien würdigt den sizilianischen Süßwarenhersteller Giuseppe Condorelli, der sich Mafia-Erpressungen nicht gebeugt und dank seiner Anzeige bei der Polizei zur Inhaftierung prominenter Mafiosi beigetragen hat. 40 Mafiosi wurden am Dienstag im Rahmen einer ausgedehnten Razzia in Catania festgenommen.

Im März 2019 hatte Condorelli eine Molotow-Flasche mit einem Drohbrief erhalten. Damit wurde ihm Mord angedroht, hätte er dem Mafia-Clan Santapaola-Ercolano kein Schutzgeld gezahlt. Im Gegensatz zu vielen anderen sizilianischen Unternehmern beugte sich der 54-jährige Condorelli nicht der Erpressung und wandte sich an die Polizei, um den Fall anzuzeigen - genau wie es einige Jahre davor schon sein Vater getan hatte. Seine Aussagen setzten eine Untersuchung in Bewegung, die zu den 40 Festnahmen in Catania führten.