Causa HG Pharma: Land stellt Testsystem neu auf, Aufklärung wird zum Härtetest

Innsbruck ‒ Wie es jetzt weitergeht, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Der "Lab Truck" war seit dem Herbst das Rückgrat bei den PCR-Testungen im Land. Mehr als 220.000 Corona-Tests wurden durchgeführt. Wegen der Vorwürfe gegenüber Firmenchef Ralf Herwig ist die Zusammenarbeit aber nicht mehr möglich, begründete LH Günther Platter diesen Schritt. "Die Optik ist schief." Eine weitere Verunsicherung kann sich das Land, das die Leistungen ohne Ausschreibung um rund acht Mio. Euro vergeben hat, nämlich nicht mehr leisten.

"Wir werden die Laborbefundungen neu aufstellen", kündigte Platter an. Überlegt wird u. a. eine Kooperationslösung unter Führung anderer Labors. Derzeit werden die Laborleistungen ohnehin neu ausgeschrieben, deshalb wurde der Vertrag mit "Lab Truck" bis 30. Juni verlängert. Zum Härtetest wird allerdings die Aufarbeitung. Wie konnte der Vertrag mit einem derart umstrittenen Firmenchef, der sich bereits mehrmals vor Gericht verantworten musste, überhaupt geschlossen werden? Das Justiziariat im Land wird die Prüfung vornehmen.

"Lab Truck" hat auch Ende Dezember in Wien um eine Betriebsbewilligung angesucht, aber dann auf einen übermittelten ausführlichen Fragebogen der Stadt Wien nicht reagiert. Damit war für die Stadt Wien die Angelegenheit erledigt. Detail am Rande: Das Unternehmen hatte sich direkt an Bürgermeister Michael Ludwig gewandt.