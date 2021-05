Causa HG Pharma: Ralf Herwig zieht sich vorübergehend zurück

Innsbruck ‒ Der im Zuge der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol schwer unter Beschuss geratene Chef bzw. Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig, zieht sich vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurück. Die Entscheidung, wie es mit der noch bis Ende Juni laufenden Zusammenarbeit des Landes mit seiner Firma weitergehe, liege beim Land, so Herwig. Bisher wurden 220.000 PCR-Tests in Tirol durchgeführt.

Er habe die Entscheidung "aufgrund der Turbulenzen um meine Person" getroffen, meinte der Wiener Urologe. Es würden einfach falsche Berichte in die Welt gesetzt, die jeder Grundlage entbehren würden. "Es hat keine falsch positiven Tests gegeben. Alles, was es gegeben hat, waren PCR-Vorwarnungen, die dann von der Akademie der Wissenschaften bestätigt werden oder nicht. Das ist ein ganz normaler Vorgang", erklärte Herwig. Die Qualität der Tests sei einwandfrei, dies sei auch mehrfach national wie international bestätigt und überprüft worden.

Trotzdem: Im Land mehren sich die Stimmen, die eine vorzeitige Auflösung des Vertrags fordern. Der Koalitionspartner der ÖVP, die Grünen, äußerten sich in diese Richtung. Klubchef Gebi Mair sprach von einem evidenten "Vertrauensverlust in die Auftragnehmer der HG Pharma". "Und zwar nicht primär wegen der Testqualität, sondern wegen der Begleitumstände", so Mair, der jetzt eine umfassende Aufklärung und volle Kooperationsbereitschaft vonseiten des Testanbieters einforderte. (TT.com, APA)