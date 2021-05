ORF investiert 310 Mio. Euro in heimische Film- und TV-Wirtschaft

Wien – Der ORF investiert in den kommenden drei Jahren 310 Mio. Euro in die heimische Film- und TV-Wirtschaft. Am Mittwoch unterzeichneten ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Vertreter der heimischen Filmbranche im Zuge einer Online-Pressekonferenz die Einigung über das Auftragsvolumen. Es kommt damit zu einem Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum bis 2021, für den man sich auf 305 Mio. Euro geeinigt hatte.