Einhaltung der Klimaziele bremst Anstieg des Meeresspiegels

Durch die Klimaerwärmung kommt es zum Abschmelzen der Gletscher sowie der Kontinentaleisschilde Grönlands und der Antarktis und in der Folge zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Diese Schmelze ist derzeit für etwa die Hälfte des globalen Meeresspiegelanstiegs verantwortlich, der Rest entsteht durch die Ausdehnung des wärmeren Wassers. Ein Team von 80 internationalen Forschern hat nun in bisher unerreichter Genauigkeit den künftigen Anstieg des Meeresspiegels unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien modelliert.

Große Unsicherheiten gibt es bei der weiteren Entwicklung in der Antarktis. Für diese sind die Vorhersagen für die unterschiedlichen Emissionsszenarien gleich, weil derzeit noch unklar ist, ob der Schneefall im kalten Inneren des Kontinents das Schmelzen an den Küsten ausgleicht. Sollte aber das pessimistische Szenario Realität werden, das mit viel mehr Schmelze als Schneefall rechnet, könnten die Eisverluste in der Antarktis fünfmal größer ausfallen.

In einer zweiten, ebenfalls in Nature veröffentlichten Studie kommt ein Forscherteam um Robert DeConto von der University of Massachusetts Amherst (USA) zum Schluss, dass bei einer Erwärmung von 3 Grad Celsius bis 2100 - das ist jener Erwärmungspfad, der mit den derzeitigen Emissionen fossiler Brennstoffe übereinstimmt - die Geschwindigkeit des Eisverlusts in der Antarktis ab 2060 erheblich zunimmt und bis zum Ende des Jahrhunderts einen Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 Zentimeter pro Jahr auslöst.