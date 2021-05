Entgegenkommende Fahrzeuge kollidierten auf Brennerstraße

Innsbruck – Am Mittwoch kam es in Innsbruck in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen 12.20 Uhr auf der B-182 Brennerstraße in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 23-Jähriger auf der anderen Straßenseite. Warum die beiden Fahrzeuge seitlich zusammenstießen war vorerst noch nicht geklärt.