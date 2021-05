Steinschlag: Schwerverletzter (51) aus Klettersteig in Steinach geborgen

Steinach am Brenner – Am Mittwoch Vormittag musste in Steinach am Brenner ein 51-Jähriger mit schweren Verletzungen aus einem Klettersteig geborgen werden. Der Mann beging alleine den Peter Kofler-Klettersteig, als sich gegen 10.30 Uhr ein etwa fußballgroßer Stein aus der Wand löste, und den Mann im Bereich des linken Beckens bzw. dem Oberschenkel traf.