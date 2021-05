Platters Befreiungsschlag gegen Kritik: „Kernfrage“ ist beantwortet

Die Grünen wollen derzeit nur keine Wellen schlagen. Der Junior-Regierungspartner möchte an den Personalrochaden in der ÖVP nicht einmal anstreifen, geschweige denn in sie hineingezogen werden. Denn die Stimmung ist bei ihnen ebenfalls mehr als angespannt. Schon vor Ostern soll es ordentlich gekracht haben, in einer Partei-Sitzung wurde wieder einmal Kritik an Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe geübt. Worauf Felipe alle Parteifunktionen u. a. im Landesvorstand zurückgelegt hat. Schon im Vorjahr gab es Rücktrittsaufforderungen, seither wird immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied Felipes aus der Politik spekuliert und als möglicher Nachfolger der ehemalige Landes- und Bundesgeschäftsführer Thimo Fiesel ins Spiel gebracht.

Bei der Aufsichtsratssitzung der Lebensraum Tirol Holding am Dienstag um 16 Uhr wusste noch niemand, dass die scheidende Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf zwei Stunden später auf die Senden-Taste ihres privaten E-Mail-Accounts drücken und ihren Rücktritt verkünden würde. Weder LH Günther Platter noch Gesundheits-LR Bernhard Tilg. Zoller-Frischauf preschte vor und brachte Platter damit in Verlegenheit. An einem Tag, an dem die Affäre um die Corona-Tests das Land in Atem hielt, musste er seine Regierung umbilden. Eigentlich wäre das für heute geplant gewesen und Tilg hätte den Anfang machen sollen. So sah die Dramaturgie ursprünglich aus, schlussendlich wurde sie zur politischen Feuerwehraktion. Von wegen nicht überraschend.